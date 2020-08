Uno por uno, los 9 créditos del Procrear: tasas de interés y requisitos

LA VERSIÓN 2020 DEL PLAN PROCREAR CONTEMPLA PRÉSTAMOS PARA MEJORAS EN EL HOGAR, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y LA ADQUISICIÓN DE 10.000 LOTES CON SERVICIOS DE TIERRAS PÚBLICAS, PRIVADAS, DE GREMIOS Y ASOCIACIONES DE PROFESIONALES.

El presidente Alberto Fernández lanzó este martes el nuevo plan Procrear por el cual se prevén construir unas 44.000 viviendas, otorgar 241 mil créditos para refaccionar o ampliar propiedades y adjudicar 10 mil nuevos lotes con servicios en todo el país, a través de una inversión de 25.000 millones de pesos durante 2020.

En total, se entregarán 295 mil préstamos, entre personales (que tienen tasa de interés de 16% y 24%, según la línea) e hipotecarios, cuyo ajuste se hará de forma mensual sobre el capital y con una fórmula que contempla la variación salarial que informa el Indec mes a mes.

LÍNEAS DE CRÉDITO

• Mejoramientos Microcréditos: para mejoramientos de terminaciones y arreglos menores. Serán 120 mil créditos personales con tasa fija 24%. Fecha de inscripción: 4 de agosto.

• Mejoramientos Refacción: para refacción general de la vivienda. Son 70 mil créditos personales con tasa fija 24%. Fecha de inscripción: 4 de agosto.

• Mejoramientos sustentables: para realizar intervenciones en la vivienda con el objetivo de incrementar la eficiencia energética. 15 mil créditos con tasa fija 24 %. Fecha de inscripción estimada: octubre.

• Mejoramientos Gas: para realizar instalaciones domiciliarias de acceso a la red de gas hasta tres bocas. 34 mil créditos con tasa fija 16%. Fecha de inscripción: durante agosto.

• Línea Ampliación: para ampliaciones de hasta 20 m2 en viviendas existentes. 2 mil créditos. Hipotecarios. Fórmula HogAr. Fecha de inscripción estimada: septiembre.

• Construcción: para construcción de viviendas de hasta 60 m2 en lote Procrear, municipal o propio. Serán 30 mil créditos hipotecarios. Fórmula HogAr. Fecha de inscripción estimada: septiembre.

• Lotes con Servicios: generación de suelo urbano para familias que no cuentan con terreno. Se adjudicarán 10 mil lotes a través de créditos hipotecario con fórmula Hog.Ar. Fecha

de inscripción estimada: septiembre.

• Desarrollos Habitacionales: desarrollos de edificios de vivienda multifamiliar en contextos urbanos consolidados. 4 mil viviendas. Créditos hipotecarios con fórmula Hog.Ar. Fecha de licitaciones estimada: septiembre.

• Desarrollos Urbanísticos: desarrollos urbanísticos y de conjuntos de viviendas en predios Procrear. 10 mil viviendas. Créditos hipotecarios. Fórmula Hog.Ar. Fecha de licitaciones: durante agosto. Fecha de inscripción estimada: septiembre.

¿En qué consiste la fórmula Hogar para los créditos hipotecarios?

Se trata de una fórmula de actualización de capital basada en la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) publicado por el INDEC. Reemplaza al sistema UVA para el otorgamiento de nuevos créditos. Brinda transparencia: se basa en información oficial pública que será comunicada en la página web del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Esta tasa, aseguran en la cartera que conduce Bielsa, es más baja que en otras modalidades de crédito tradicionales y superadora al UVA. La variación salarial favorece la estabilidad entre las cuotas a pagar y los ingresos a lo largo de la duración del crédito.

Protege el patrimonio público: la posibilidad de otorgar créditos hipotecarios con actualización de capital garantiza la sustentabilidad de Procrear y la posibilidad de continuar otorgando nuevos créditos a más familias.

REQUISITOS

Se pide ingresos familiares netos de entre 0,5 salarios mínimo vital y móvil ($8.500) a 8 salarios mínimos ($135.000). Cada proyecto, que se puede acceder desde https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear, tiene exigencias diferentes, pero en líneas generales son estos:

CRÉDITOS PERSONALES: REQUISITOS

• Ser argentino/a, natural o por opción, o extranjero/a con residencia permanente.

• Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.

• El grupo familiar deberá contar con ingresos provenientes de trabajos formales, Jubilaciones y/o Pensiones.

• La suma de los ingresos del grupo familiar en forma mensual netos deberán estar en el rango de uno y medio (1,5) y ocho (8) unidades de SMVyM (salario mínimo vital y móvil) al momento de la inscripción.

• Tener entre dieciocho (18) y sesenta y ocho (68) años de edad al momento de la inscripción.

• Ser propietario/a o alquilar un inmueble que cuente con algún tipo de déficit cualitativo

• No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos doce (12) meses.

• No encontrarse inhibido.

• Registrar Situación 1-Normal en la consulta de información financiera por CUIL en el BCRA, en los últimos doce meses.

CRÉDITOS HIPOTECARIOS: REQUISITOS

• Ser argentino, natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.

• El grupo familiar deberá contar con ingresos formales mensuales netos de entre dos (2)** SMVyM y ocho (8) SMVyM al momento de la inscripción.

Cada tipología de vivienda tiene un ingreso mínimo requerido distinto, esto porque varían las características propias de la vivienda (superficie cubierta, superficie descubierta, precio, etc.). Los ingresos deberán acreditarse según la política crediticia establecida por el BANCO.

• Tener entre dieciocho (18) y cincuenta y cinco (55) años de edad al momento de la inscripción. El cumplimiento de este requisito dependerá de la política crediticia del BANCO.

• Registrar, como mínimo, doce (12) meses de antigüedad laboral en la actividad (empleados e independientes).

• No ser propietario, ni copropietario – tanto el titular como el cotitular- de bien inmueble alguno, con excepción de los casos detallados en las Bases y Condiciones.

• No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos doce (12) meses. A tal fin, se realizarán cruces de los datos detallados en las Bases y Condiciones.

• No haber sido integrante de un grupo familiar beneficiario de otros programas de solución habitacional permanente en los últimos diez años.

