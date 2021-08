Unidad consumada, Capitanich y Martínez compartieron inauguración de obras

Este sábado pasado con la unidad consumada, Capitanich y Martínez compartieron una inauguración

Con una muy buena performance, pensando en que el Frente de Todos logre meter 10 diputados, el bloque CER sumaría cuatro legisladores: los tres entrantes más Elida Cuesta. Todo un número.

Con Martínez adentro, el gran perdedor parece ser Peppo, que tenía tres alfiles para integrar la lista y terminó consiguiendo el noveno lugar con Liliana Spoljaric que buscará la reelección. El mismo sábado que se iban a presentar los candidatos, un ratito antes del acto y cuando aún todo eran rumores que se terminaron confirmando, el ex gobernador ponía en elegantes palabras su descontento: “Para nosotros hay un bien preciado importante que es el proyecto nacional y la unidad y desde ahí planteamos y bregamos dentro del justicialismo. En el 2019 también tuvimos actitudes importantes de grandeza para priorizar el movimiento, el frente y el triunfo. Y en este caso también eso fue lo que marcó de cara a la conducción del gobernador el armado de esta lista, que podemos estar de acuerdo o no, pero es nuestra lista la que tenemos que trabajar, la que tiene que ganar”. “Hablé con el presidente sobre lo importante de la unidad, me pedía que haga el esfuerzo”, agregó. Otro que apunta al 2023.

Pero si bien los candidatos se presentaron el 24 de julio, la lista terminó de asentarse recién este viernes. Es que Santiago Chichari, un abogado de confianza para Atlanto Honcheruk, era el cuarto pero no cumplió con los requisitos para ser candidato. El hombre es oriundo de Santiago del Estero y hace cerca de una década que estaba en Chaco, pero luego volvió a su provincia natal y se instaló nuevamente en Chaco hace menos de tres años, lo que no le alcanza para llegar a lo que marca la Constitución.

Capitanich entonces le dijo a Honcheruk que sea él mismo quien ocupe el lugar en donde había designado a un allegado y el intendente de Villa Berthet dio el sí. Hace ya un tiempo que “Pepe” viene buscando un salto. En declaraciones radiales comentó que su aspiración en el 2019 era ser el candidato a vicegobernador y que además rechazó ofrecimientos de diputación nacional, diputación provincial y de ministerios. También había sido el elegido de Capitanich para presidir el PJ chaqueño cuando el gobernador todavía quería ser la cabeza del peronismo nacional.

