UNCAus se prepara para la presencialidad del 2022

El plazo para presentar carpetas para pre-inscripciones es hasta el 3 de diciembre, luego continuará el 14 de febrero de 2022 hasta el 18 de marzo para carreras presenciales.“El año pasado hemos trabajado fuerte en infraestructura; al no tener alumnos, trabajamos en la adecuación de las aulas y los laboratorios de la universidad y dado que no hay nuevos casos o rebrotes, la ideas es volver a la presencialidad en un 80 ó 90%. Algunas actividades teóricas podrán seguir haciéndose de manera virtual; las carreras que son presenciales van a volver. Estaremos informando a los alumnos para que puedan adecuarse, especialmente los que no son de Sáenz Peña” detalló Manuel Ricardone responsable de la Secretaría Académica de la UNCAus.

Respecto a cómo influyó la pandemia en el alumnado el secretario dijo “estamos viendo los resultados que ha arrojado la pandemia; si bien es cierto que docentes y alumnos se han adaptado rápidamente a la virtualidad, vemos que en muchos casos hubo deserción de alumnos en cuanto a materias cursadas o rendidas otros, aprovecharon y adelantaron algunas. Muchos por cuestiones tecnológicas, de acceso a internet o por no tener dispositivos, no han podido continuar con sus estudios por eso, es muy importante lo que ha hecho el gobierno otorgando máquinas, computadoras, acceso a internet. Esa política acerca al alumno a la universidad, hoy es necesario contar con acceso a la tecnología o a una computadora ya que la mayoría de las actividades educativas utilizan estos métodos y seguramente quedarán luego de la pandemia”.

Requisitos y contactos para pre – inscripciones

– Fotocopia de DNI

– Constancia de Cuil

– Constancia de finalización de estudios secundarios

– Foto 4 x 4

Los requisitos están en moodle.uncaus.edu.ar (en la página de la universidad). No es

necesario acercarse a la institución para realizar el trámite, todo es cien por ciento virtual en la página de universidad que es uncaus.edu.ar. Pueden escribir también a academica.uncaus.edu.ar o academica@uncaus.edu.ar

