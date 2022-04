Uncaus realizará una muestra fotográfica 40º Aniversario de la Guerra de Malvinas

Con motivo de conmemorar el 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas, la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) realizará en el Aula Magna de la institución, una exposición fotográfica en los días 6, 7, 8 y 9 de abril, de 8 horas a 12 horas y de 16 horas a 20 horas, con entrada libre y gratuita.

En este marco el rector de UNCAUS, Germán Oestmann expresó “es una fecha dolorosa para todos los argentinos. Es muy importante que se mantenga viva nuestra historia y me parece que contar con el relato y la experiencia de los héroes en primera persona, es algo que es debemos apreciar”, detalló el rector luego de reunirse con ex combatientes, con quienes se realizarán diversas actividades.

En el Aula Magna los ex combatientes compartirán con los presentes fotos inéditas, además el rector explicó: “vamos a invitar a los estudiantes, a los profesores, a los trabajadores no docentes de la universidad, a toda la comunidad, para que puedan venir a compartir, interiorizarse de la historia. Hay generaciones que la conocen porque son contemporáneos y generaciones que vinieron después y que saben algo por la lectura de libros, de oído, y está bueno que puedan tomar contacto con quienes estuvieron ahí. Es una manera de generar empatía y brindar reconocimiento en vida para quienes están y también para los que no están, por el sacrificio y esa gran entrega de amor a nuestra Patria” expresó Germán Oestmann.

