UNCAus prepara la vuelta a clases con un edificio totalmente renovado y nuevas ofertas académicas

La pandemia por coronavirus no significó un obstáculo para que la Universidad Nacional del Chaco Austral siga trabajando en pos de la excelencia académica para el interior de la provincia del Chaco. Tal es así que se ha aprovechado la ausencia de gran cantidad de personas para poder realizar importantes obras de infraestructura que significarán mayor confort para los actuales y futuros alumnos de la universidad. Entre las obras puestas en marcha resaltan un Edificio Planta¨Piloto que contendrá a alumnos de las nuevas ofertas académicas y un Herbario que revalorizará las plantas de la región.

La Universidad Nacional del Chaco Austral lleva adelante una serie de obras, refacciones y mejoras en el edificio educativo con el fin de dejar en excelentes condiciones para la vuelta a clases. Pero además está en marcha la construcción del Edificio Planta Piloto donde funcionarán cerca de seis aulas que podrán contener a alumnos de las nuevas ofertas académicas con modalidad presencial que plantea la universidad como son la Licenciatura en Psicología y la Licenciatura en Enfermería, que abrirían su inscripción una vez aprobadas por el Ministerio de Educación.

Dentro del plan de obras 2020-2021 están diversas refacciones, construcciones y mejoras al edificio de la Universidad. Entre las obras más importantes figura la construcción del Edificio Planta Piloto que significará una base y plataforma para mayores espacios áulicos ya que podrá contener la demanda de más de 500 estudiantes presenciales en su parte superior, distribuidos en seis aulas.

El edificio estará finalizado para el mes de Junio del 2021, siendo una obra que se construirá en tres tramos, de los cuales el 30 % de la primera etapa ya está finalizada. La obra reflejará modernización a un área antigua de la universidad que requería una reparación histórica y tecnológica.

El rector Germán Oesmtann, comentó que las obras de infraestructura en la universidad comenzaron con la remodelación del área farmacobotánica y con el proyecto del herbario que estaban deteriorados por el paso del tiempo. Luego se continuó con la construcción del edificio Planta Piloto. Al respecto, el secretario administrativo, abogado Lucas Stegagnini detalló que “el primer tramo está compuesto por una obra de 20 metros, mientras que la obra final comprende 60 metros, que se desarrollarán en tres tramos. Esta obra comprenderá se lleva adelante con una gran base de hormigón ya que será un edificio que contendrá aulas”, explicó. Además añadió que “se pintó casi toda la universidad, se cambiaron aberturas y se refaccionaron paredes que estaban deterioradas por el paso del tiempo, como así también se están refaccionando la fachada de los laboratorios para que queden igual a los demás sectores. Mientras que en su parte interna se los está equipando con todos los materiales que necesitan”.

El rector Oestmann resaltó con entusiasmo que “la universidad enfrenta lindos desafíos para la vuelta a clases”. “Estamos preparando todo para cuando nos toque volver”, expuso y en este sentido amplió que “el crecimiento que ha tenido la Unidad Médica Educativa hizo que se ocupe gran parte del edificio universitario, pero al mismo tiempo vamos creciendo en propuestas académicas por lo que necesitamos seguir edificando”.

Sin dudas que el crecimiento de la matricula educativa en la Uncaus repercute favorablemente en la ciudad de Sáenz Peña ya que constituye un crecimiento poblacional, y por ende social y económico. Y en este tema hizo hincapié el Rector: “la universidad está creciendo por ende la ciudad también. Tenemos nuevas propuestas académicas y esto significará que jóvenes que por distintos motivos no podían estudiar una carrera universitaria, hoy puedan hacerlo”, manifestó.

Respecto a las nuevas ofertas académicas recordó que se está trabajando en la apertura de las carreras Licenciatura en Psicología y Licenciatura en Enfermería, que tendrán un gran caudal de ingresantes. “Sin dudas que la Uncaus cuenta con una propuesta académica amplia y al estar ubicada en una zona estratégica de la provincia del Chaco facilita la llegada de alumnos de todo el interior chaqueño”, dijo Oestmann. Cabe aclarar que dichas carreras se encuentran en proceso de aval ministerial y una vez aprobadas recién se conocería su fecha de apertura e inscripción. Mientras tanto las autoridades de la universidad dispusieron de la preparación edilicia para su futuro cursado.

El Herbario revalorizará las plantas de la región

Una de las obras más importantes que también se desarrollan es la construcción del espacio físico donde funcionará el herbario que se construye de acuerdo a los estándares universitarios nacionales y se prevé que estará finalizado en Marzo del 2021.

Al respecto, Oestmann resaltó que “esto constituirá un espacio que la universidad necesitaba hace tiempo y que al estar al aire libre brindará una linda vista al edificio educativo”.

Sobre este tema se explayó el secretario de Cooperación y Servicios Públicos, farmacéutico Néstor Dudik, quién explicó: “se creó el Herbario para revalorarizar el conocimiento de plantas medicinales y autóctonas de la región. Si bien tenemos un herbario que tiene alrededor de cinco mil plantas herborizadas, con todas las características de identificación, su nombre científico, su flor, su fruto y su semilla, ahora se comenzó a construir un espacio físico exclusivo en la universidad que sea de referencia en nuestra región”.

El farmacéutico explicó también que este lugar servirá para que cualquier persona pueda identificar una planta. Además dijo que “va a permitir que los alumnos de las carreras de farmacia e ingenierías, puedan identificar las plantas que constituyen alimento para los animales y las que son para uso en seres humanos”, expuso.

“La idea es acondicionarlo adecuadamente y tener un lugar de primer nivel donde se pueda hacer la visualización de las plantas de nuestra región”, finalizó.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir