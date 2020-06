Uncaus : Nuevas medidas para alumnos presenciales que adeuden tramites de inscripción, reinscripción o readmisión

A través de la Disposición N° 320/20-S.A la Secretaría Académica de la Universidad Nacional del Chaco Austral dispone nuevas medidas que atañen a alumnos presenciales que no hayan podido completar los trámites de inscripción, readmisión o reinscripción previstos tendrán tiempo para realizar dichos tramites hasta el 30 de Junio, siguiendo los pasos establecidos en los artículos primero y segundo de esta disposición.

Asimismo se determina que el certificado de salud podrá ser presentado cuando se normalice la atención en los Centros de Salud de la provincia.

La Disposición N° 320/20 establece en el artículo primero que todos aquellos estudiantes de Carreras Presenciales, que no hayan podido completar los trámites de readmisión o reinscripción y hayan presentado a través de nota a Secretaría Académica serán inscriptos por el Área de Gestión de Alumnos.

En el artículo segundo establece que todos aquellos estudiantes de Carreras Presenciales, que no hayan podido completar los trámites de inscripción previstos, podrán hacerlo a través del portal Moodle de la Universidad, siguiendo las instrucciones que figuran en el ANEXO I – Sistema Informático de Presentación de Legajos.

En el artículo tercero se determina que el plazo para estos trámites vence el 30 de junio de 2020.

Y por último, el artículo cuarto establece que el certificado de buena salud podrá ser presentado cuando se normalice la atención en los Centros de Salud.

Todo esto en el marco de la Ley 27.541 del Ejecutivo Nacional y la Resolución N° 349/19 — C.S. del Calendario Académico 2020; y considerando que por Ley 27.541 el Presidente de la Nación establece la emergencia pública en materia sanitaria,

Que la Resolución N° 349/19 — C.S. Calendario Académico Año 2020 establece los plazos para la Preinscripción, Inscripción y Readmisión a las diferentes Carreras Presenciales,

Que debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido como medida de prevención ante la pandemia por Covid 19, las autoridades nacionales, provinciales y municipales establecieron la no concurrencia a las instituciones educativas, motivo por el cual los estudiantes no pudieron completar los trámites en los plazos establecidos,

Que por Resolución institucional, el Rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral acompaña las medidas establecidas por las autoridades, por lo cual las distintas dependencias de la universidad utilizan medios de atención virtual para continuar con sus labores,

Que es necesario definir y adecuar el procedimiento administrativo en el marco de la prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio.

