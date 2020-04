UNCAus colabora con personas mayores a través de un programa de Voluntariado COVID-19

La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus), a través de la Secretaría de Cooperación y Servicios Públicos de la Universidad, a cargo del magister farmacéutico Néstor Dudik, se encuentra trabajando, junto a otras Universidades del país, en un programa de Voluntariado COVID-19 destinado a las personas mayores.

La Universidad, dentro de su página web oficial www.uncaus.edu.ar , habilitó un espacio donde los interesados, docentes, no docentes y alumnos, pueden inscribirse como voluntarios para brindar colaboración. Haciendo mención a dicho sistema el secretario de Cooperación y Servicios Públicos de la UNCAus, Néstor Dudik detalló que “hasta el viernes 17 de abril se inscribieron alrededor de 87 voluntarios a través de la página web de la Universidad”.

Dudik, explicó con respecto al trabajo del grupo de voluntarios que “lo que hicimos fue generar un nexo entre el Voluntario y la Secretaría de Cooperación de Servicios Públicos de la Universidad, que puso a disposición, a partir del 21 de abril, un teléfono con whatsapp, para que las personas que tengan algún tipo de inconvenientes puede comunicarse con nosotros y podamos, a través de este programa de voluntariado, guiarlos y/o ayudarlos en función de cuál es la demanda”, detalló.

“Estamos trabajando con otras Universidades del país en cuanto a la articulación del voluntario para que pueda servir en este trabajo de entregar puerta a puerta los pedidos de los adultos mayores y que sea seguro para todos”, explicó.

Además, mencionó que “la idea es que el voluntario pueda colaborar y que no signifique un gasto económico para el mismo, que no tenga que disponer de un gasto anexo, entonces desde la secretaría es en donde intervenimos para buscar el mejor nexo de comunicación”.

Asimismo, Dudik detalló que “muchos de estos voluntarios también residen fuera de la localidad de Pcia. Roque Sáenz peña, con lo cual ellos podrían brindar una ayuda también en otras localidades”.

Por último, el secretario de Cooperación y Servicios Públicos de la UNCAus, mencionó que se encuentran trabajando con otro tipo de voluntariado que tiene ver con un protocolo que se está por hacer dentro de la Universidad para restringir todo lo que tenga que ver con ingresos, egresos y sanitización de las personas dentro de la Universidad, de la cual está a cargo rectorado.

NÚMERO DE CONTACTO DEL VOLUNTARIADO EN TIEMPOS DE CUARENTA:

Aquellos mayores que necesiten una guía, pueden enviar un mensaje de whatsapp a través del número de teléfono 3644308428, en el horario de 8 hs. a 12 hs.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir