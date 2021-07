Una víctima de trata declaró que sabe dónde está Guadalupe Lucero: dio nombres y teléfonos

Declaró que una persona que está a cargo de una red de trata le había dado información sobre la nena de 5 años que está desaparecida.

La mujer, que fue ubicada por el Ministerio Público de Salta, fue trasladada a la provincia de San Luis, donde brindó un testimonio fundamental para que la causa por la desaparición de Guadalupe Belén Lucero, la niña de 5 años a quien buscan hace 15 días.

La salteña se presentó en la Policía puntana y declaró que una persona que está a cargo de una red de trata le había dado información sobre el secuestro de la niña y afirmó que sabe dónde está Guadalupe. Aportó nombres y números de teléfonos de la red que podría haber raptado a la niña.

Cuando prestaba declaración, efectivos de la policía de San Luis la llamaron y le dijeron que no se podía ir de la provincia, según informó el medio San Luis 24. La mujer llegó el sábado y estaría alojada en el Ave Fénix, donde se encuentran los efectivos de fuerzas federales de búsqueda.

El fiscal de San Luis Cristian Rachid decidió que la causa no pasará al fuero federal porque no hay una hipótesis firme de que se trata de un delito federal. Sin embargo, los datos aportados por la mujer acercarían la desaparición al delito de trata de persona, de jurisdicción federal. Hasta el momento, la carátula es “averiguación de paradero”.

