Una nena de 12 años embarazada: su propia madre la prostituía con sus amigos y pareja

Ocurrió en el sur de la provincia. Hay cuatro detenidos. La víctima reside con su abuela y manifestó que no quiere abortar. El embarazo cursa los cinco meses.

Una niña de 12 años quedó embarazada tras haber sido violada por la pareja de su madre y tres amigos. La progenitora está acusada de corrupción de menores agravada por haberla “entregado” a los violadores. Los hombres, por su parte, están imputados por abuso sexual con acceso carnal, y la investigación está avanzada, por lo que quedaron detenidos.

La menor vivía con su madre y el concubino en la localidad Colonia Bremen, al sur de Córdoba, pero luego obtuvo la tutela de su abuela. Como tenía vómitos y su ciclo menstrual era irregular, la señora decidió hacerle un test, cuyo resultado fue positivo. Para ese momento, el embarazo ya cursaba los cinco meses.

María Amelia Moscoso, abogada de la niña, informó al medio El Doce que “todos los derechos de la menor fueron vulnerados, desde su alimentación, educación y cuidados de su salud”. Además, criticó la atención brindada a la menor. “La atención que le dieron fue superficial. No habían indagado nada ni contenido la problemática. La abuela se da cuenta que la niña no tenía cuidados de ningún tipo y los primeros días la comida le generaban vómitos y descomposturas. Ahí fue cuando empieza a sospechar de un embarazo. El ciclo de menstruación de la nena era desordenado y deciden hacerle un test que finalmente dio positivo”, comentó.

Por último, afirmó que la víctima no desea abortar y que en el caso de tener el niño, su abuela la acompañará. La investigación está a cargo del fiscal Walter Guzmán.

