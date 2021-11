Una mujer siguió a su marido de Buenos Aires a Misiones y descubrió que la engañaba con su sobrina

El hombre le había dicho a su familia que tenía reuniones de negocios en Tigre. La pareja fue descubierta en un hotel de Puerto Iguazú.

En un insólito “desengaño” amoroso, una mujer que siguió a su marido desde la provincia de Buenos Aires hasta la ciudad misionera de Puerto Iguazú descubrió que el hombre mantenía una relación con su sobrina.

Si bien el hombre le había dicho a su familia que tenía reuniones de negocios en Tigre, su esposa sospechó y por eso le siguió el rastro hasta la mencionada localidad limítrofe con Brasil, donde todo el inesperado engaño familiar quedó al descubierto.

Tras llegar a Puerto Iguazú la mujer que desconfiaba de su marido se hospedó en el mismo hotel. Allí, según el testimonio de los trabajadores del lugar, descubrió que la amante era nada menos que su sobrina.

El insólito hecho ocurrió el viernes pasado al mediodía, mientras una pareja se registraba en un lujoso hotel ubicado sobre la Ruta Nacional 12 en el acceso a la mencionada ciudad misionera. Dispuestos a pasar un fin de semana largo y disfrutar de las cataratas, los amantes se alojaron en una de las habitaciones, pero sin saber que en otra de ellas ya se encontraba la esposa del infiel.

“Sé que estás con tu amante, te espero abajo, tu mujer y madre de tus 4 hijos”, fue el mensaje escrito en una hoja que la mujer pegó en la puerta de la habitación donde estaba su esposo con la amante.

Cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, los empleados del hotel intercedieron para que la inesperada situación no pasara a mayores, según publica Misiones On Line.

En este sentido, una de las trabajadoras del lugar comentó: “Vimos que la mujer estaba llorando y preguntamos qué le pasaba. Nos dijo que esperaba a su esposo que estaba arriba con su amante, le pedimos que por favor no haga escenas y nos dijo que era una mujer con cultura y no hacía esas cosas”.

Frente a todo esto y la posibilidad de que el hecho se agravara, desde el hotel pidieron a los involucrados que se retiraran a hablar a algún sitio apartado para evitar que los otros huéspedes fueran testigos de la tensa situación. Esto mientras la seguridad del lugar seguía de cerca lo que estaba sucediendo.

Luego de cumplir su objetivo y confirmar el hecho, la esposa del infiel abandonó el lugar. “Fueron algunos gritos nada más, y después la mujer entregó la llave de la habitación que había pedido. Y como no tenía valijas ni nada se retiró y le dejó una gran propina a los mozos”, revelaron los trabajadores del hotel.

A pesar de que la pareja de amantes ya había pagado su habitación hasta el lunes 22 de noviembre, decidieron irse una hora después de la discusión y sin decir una sola palabra.

