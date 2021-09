Una mujer dice que El Juego del Calamar le arruinó la vida

La serie que es furor en Netflix, El Juego del Calamar, le complicó la vida a una mujer. ¡Conoce los detalles!

Netflix tiene un nuevo éxito dentro de su plataforma y se trata de El Juego del Calamar. La ficción creada por Hwang Dong-hyuk, cuenta con 9 episodios que la han llevado a ser furor desde su estreno. Esta serie nos presenta a un grupo de jugadores que tienen problemas económicos, y por eso aceptan una extraña invitación para competir en juegos infantiles.

Aquellos que jueguen, se podrán ganar una importante suma de dinero (45 millones de wones), pero tienen que enfrentarse a desafíos letales, comenzando por una muñeca tenebrosa. Pero El Juego del Calamar tiene un momento que le arruinó la vida a una ciudadana coreana.

El número telefónico en la tarjeta de los concursantes

La tarjeta que los concursantes recibieron con el número telefónico para ingresar al juego, posee una numeración que realmente existe. La noticia se hizo viral ya que la propietaria realizó una denuncia por acoso y llamadas en forma irónica.

La propietaria del número se quejó de que había recibido muchas llamadas debido a El Juego del Calamar: “Es el número que tengo desde hace más de diez años, por mi trabajo, y ahora debo cambiarlo. Recibo más de 4000 llamadas al día. No me di cuenta de lo que estaba pasando porque no he visto la serie, me enteré en una las conversaciones”.

La plataforma de streaming se pronunció sobre la situación: “Netflix, así como Cyron Pictures, la productora de El juego del calamar, son conscientes del problema y están trabajando para resolverlo”. Sobre ambas puede caer una dura sanción, ya que violaron el artículo 59 de la Ley de Protección de Datos Personales de Corea del Sur y deberían pagarle a la propietaria de la línea una alta suma por los perjuicios ocasionados.

