Una mujer chocó con su auto un carpincho en Ruta Nacional Nº 16

Este jueves por la mañana se tomo conocimiento de un accidente de tránsito en Ruta Nacional N° 16 kilómetro 104.

una vez llegada la prevención al lugar, se verificó un automóvil marca NISSAN, modelo VERSA ADVANCE MT, tipo SEDAN 4 PUERTAS, color Bordó, el cual era conducido por la ciudadana M. E. K., 43 años, Doctora, acompañada por su madre S. I. G. P., 64 años, quienes no presentaron lesiones y no desearon ser examinadas.

Se hizo entrega del rodado en el lugar, el vehículo presentaba daños múltiples en su parte frontal, las misma se trasladaban hacia la ciudad de Resistencia.

Colisionaron con un animal llamado científicamente HIDROCHOERUS (CARPINCHO), sexo hembra, pelaje Marrón.

