Una mujer atacó a Gladys, la bomba tucumana en la calle

“Bruja, te voy a ir a buscar”, le gritó la agresora a la cantante de música tropical.

En una confusa situación, Gladys, la bomba tucumana fue atacada y acosada por una mujer en plena calle. “Bruja, te voy a ir a buscar”, le gritó la agresora a la cantante.

Según trascendió, una mujer comenzó a gritarle amenazas e insultos a la cantante en la vía pública. Lejos de hacerse la desentendida, la cantante enfurecida le respondió: “Yo no tengo problema en pelearnos acá”.

Incluso, testigos manifestaron que la agresora empezó a empujar a Gladys y las personas que acompañaban a la cantante tuvieron que intervenir para que no pasara a mayores.

Si bien Gladys no hizo mención al hecho, no se confirmó la fecha a la que pertenece el video que se difundió en Crónica, aunque se estima que no es actual debido a que ninguna de las personas involucradas llevaba puesto un barbijo.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir