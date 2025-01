Una mujer argentina se hizo pasar por enfermera para robarse un bebé de un hospital en Paraguay

Una mujer argentina fue detenida en Paraguay tras hacerse pasar por una enfermera para robar un bebé en un hospital de Asunción. El momento quedó grabado por las cámaras de seguridad y la mujer fue atrapada cuando estaba por cruzar la frontera.

La principal acusada fue identificada como Natalia Edith González, de 39 años, residente en Formosa.

Según se puede ver en el video, González entró al Hospital de Barrio Obrero de Asunción y se hizo pasar por enfermera. En las imágenes de seguridad del centro médico se ve cuando la mujer con un barbijo se retira con la beba de tan solo un día.

En diálogo con el diario ABC color, la abuela de la beba dijo que momentos antes del secuestro había compartido tereré con González, quien le dijo que estaba acompañando a un tío suyo.

“Le pregunté a mi hija dónde está el bebé y me dijo que se la había llevado una enfermera para pediatría, no sé qué. Yo le dije que ella no era enfermera. Corrimos detrás de la señora porque la vimos con la bebé en brazos”, afirmó.