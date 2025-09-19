Una joven perdió el conocimiento tras caer de su moto

A eso de las 9 de este viernes, los efectivos de la Comisaría de Corzuela fueron informados sobre un accidente de tránsito, en el que resultó involucrada una motocicleta Gilera de 110 cilindradas. La conductora, de 28 años, perdió el control de su rodado al cruzar una parte del camino con tierra húmeda.

Tras el impacto, fue trasladada al hospital local, donde el médico de guardia diagnosticó «traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento».

Luego, fue derivada al hospital de Juan José Castelli para estudios complementarios.