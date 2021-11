Una gata nació con cuatro orejas y es furor en Instagram

Ocurrió por una deformación genética heredada de sus padres. Es solo un problema estético ya que no ha perdido la capacidad auditiva.

Aunque sean animales independientes, los felinos demuestran ser especies tiernas y afectivas tal como se ve en las fotografías de redes sociales.

En los últimos días, Instagram sumó un usuario muy particular. Se trata de una gatita gris llamada Midas que se unió a la red social de Mark Zuckerberg y empezó a hacerse viral por sus orejas y una belleza extraordinaria. El animal sufrió una mutación genética y nació con cuatro orejas.

Según especialistas, la deformación se originó en una mutación que Midas heredó de sus padres, por lo tanto luce cuatro orejas. Este problema es solamente estético, ya que no la beneficia ni la perjudica: con cuatro orejas no puede oír mejor pero tampoco ha disminuido su capacidad auditiva.

Con tan solo cuatro meses y una belleza particular, las fotos de Midas circularon en todo tipo de plataformas hasta que finalmente una mujer de Turquía decidió adoptarla y, en consecuencia, el animal doméstico dejará de vivir en el refugio al que había sido trasladado. Ahora, felizmente se encuentra rodeado de una familia compuesta por la dueña de casa, un perro y otro gato.

Midas, una celebridad de Instagram

En Instagram, Midas estrenó su cuenta recientemente y con velocidad sumó más de 26 mil seguidores, a quienes les muestra sus orejas, un pelaje hermoso y una mancha blanca en forma de corazón ubicada en el vientre.

En su perfil, bajo el usuario “@midas_x24″, miles de usuarios quedan asombrados por la belleza.

La mutación en el gen recesivo que heredó de sus padres ha llevado al felino a convertirse en una celebridad de internet y una vez que su dueña le creó su cuenta de Instagram, comenzó a demostrar distintas facetas.

En una de las fotos se puede ver a Midas sobre la cama mirando en un celular su perfil, mientras que en otra publicación podremos ver un video de la gata recostándose sobre un labrador que cumple las funciones de hermano mayor.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir