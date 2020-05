Una familia tipo necesitó en abril más de 40 mil pesos para cubrir sus gastos básicos

“En los primeros cuatro meses del año llevamos 20,86% de incrementos, tanto de la canasta básica alimentaria, como en la Canasta Básica Total”, informó la profesora Patricia Lezcano, directora del Isepci Chaco.

Según el relevamiento mensual de precios de las Canastas Básicas que elabora el Índice Barrial de Precios (IBP), en el Gran Resistencia y la localidad de Sáenz Peña: en abril una familia de dos adultos/as y dos niños/as necesitó $40.598 para cubrir sus necesidades básicas.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-