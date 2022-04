Una enfermera reveló qué es lo que dicen las personas antes de morir y se hizo viral en las redes

La muerte es un tema tabú en muchas sociedades. Hay quienes le temen y también están aquellos que lo toman como una parte del ciclo de vida las personas. En esta oportunidad, una enfermera utilizó su cuenta de TikTok para revelar qué es lo que suelen decir las personas momentos antes de morir.

La protagonista de este clip es la enfermera Julie McFadden (@hospicenursejulie). La profesional trabaja en el área de cuidados especiales en donde son trasladados los pacientes que se encuentran en estado terminal. Sobre todo para que en ese sector tengan una muerte digna.

McFadden hace 5 años que se desempeña en esta área. Es por eso que ha sido testigo durante este tiempo de muchas muertes de pacientes. En su cuenta de Tik Tok, la enfermera contó cuáles son las últimas palabras que la gente dice justo antes de morir.

Ella tiene la obligación en cada turno de su trabajo de ser quien se enfrente día a día a la muerte. Además, también suele ser quién debe dar la triste noticia a los familiares de los pacientes que fallecieron.

La profesional de la salud aseguró que cuando llega ese momento las personas tienen la tendencia de repetir las mismas cosas: “Hay algo que la mayoría de la gente dice antes de morir y por lo general es ‘Te amo'”, revela. Así como muchas personas “llaman a su mamá o papá, quienes por lo general ya han muerto”, explicó en una entrevista a The Sun

Por su parte, la enfermera McFadden explicó que al publicar ese vídeo en su cuenta de TikTok lo que buscó es que las personas puedan desmitificar y visibilizar ciertas situaciones que suceden ocurrir al momento de la muerte.

En ese sentido, la profesional señaló que en esos momentos antes de morir los pacientes suelen presentar cambios en la respiración, en el color de la piel, secreciones terminales y fiebre. Que es algo que ocurre y, aunque parezcan “anormales”, en el fondo no lo son.

“Son normales y no son dolorosos ni incómodos. Nuestros cuerpos se cuidan a sí mismos al final de la vida; cuanto menos intervenimos, mejor”, especifió la profesional, quien se viralizó por dar su punto de vista sobre el proceso de la muerte.

El clip publicado por la enfermera Julie McFadden superó las 745 mil visualizaciones en la red social TikTok. Además de más 44 mil me gusta y miles de comentarios. Actualmente acumula más de 427.000 seguidores a los que intenta “educar sobre la muerte”, para que no le tengan temor.

