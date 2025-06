Una diputada de la UCR fue agredida por una patota en Formosa antes de las elecciones

Agostina Villaggi, diputada provincial de la UCR, denunció que fue agredida mientras realizaba una recorrida y una comida en el barrio Lote 111, en la ciudad de Formosa. Todo esto ocurrió en la previa de las elecciones para elegir a los convencionales constituyentes y quedó grabado en un video.

La dirigente, que se encontraba en el lugar para un «locrazo», aseguró a través de sus redes sociales que fue «agarrada de los pelos» y tirada al barro por miembros de una patota. La legisladora apuntó directamente contra Marcelo Sosa, candidato a reelegir su banca como concejal.

«Fuimos brutalmente agredidos por la patota de Marcelo Sosa. A mí me tiraron al piso, me pegaron, me metieron el dedo en el ojo, me agarraron de los pelos. Una zona liberada por Marcelo Sosa en un barrio muy humilde de la ciudad capital, donde simplemente nos aprestamos a compartir un locro con los vecinos y fuimos atacados a piedrazos», dijo en un video que publicó en sus redes sociales y que rápidamente se hizo viral.

La publicación de Villaggi detalla la agresión sufrida y señala la ausencia de reacción por parte de las autoridades encargadas de velar por el orden público. La legisladora narró que durante su recorrida se presentó una banda de personas que la interceptó, la tomó violentamente y la derribó, mientras sus acompañantes intentaban intervenir.

«La verdad que esto es lo que demuestra el modelo de Insfrán, el modelo de provincia que proponen, un modelo de peleas, de agresión, de violencia. La verdad que me da mucha bronca que en plena democracia más de 30 años de democracia no sepamos tolerarnos», agregó la legisladora.

Y continuó: «La policía que está ahí parada no hizo absolutamente nada contra mi integridad física. Realmente por un momento tuve mucho miedo. Me tuvieron que sacar del barro porque me tiraron al barro literalmente».

Este domingo 29 de julio se llevarán a cabo las elecciones para elegir a 30 convencionales que tendrán a su cargo la reforma total de la Constitución provincial. Además, se elegirán 15 diputados provinciales titulares y ocho suplentes, que reemplazarán a aquellos cuyos mandatos caducan el 10 de diciembre del corriente año.

Vale recordar que, en la Legislatura provincial, el Partido Justicialista (PJ) debe renovar nueve bancas que, actualmente, son ocupadas por Agustín Samaniego, Azucena del Valle Santillán, Rodrigo Vera, Viviana Guzmán, Aldo Ingolotti, Estela Escobar, Rafael Navas, Blanca Denis y Jorge Román.

Mientras que la oposición buscará renovación de seis lugares correspondientes a Gabriela Neme, Miguel Montoya, Agostina Villaggi, Adrián Bogado, Carla Zaiser y Enrique Ramírez.

Y también se renovarán numerosos concejos deliberantes, incluyendo el de la ciudad de Formosa. En estas categorías rige la ley de lemas, lo que permite que varios frentes presenten más de una opción en el cuarto oscuro.