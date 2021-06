Una ballena jorobada se tragó a un hombre y lo escupió con vida: “Estuve completamente adentro”

El hombre pescaba langostas cuando fue engullido por el cetáceo durante unos 40 segundos.

Michael Packard, un pescador de 56 años, fue tragado este viernes por una ballena jorobada cerca de la costa de Provincetown, en Massachussets, Estados Unidos.

El hombre buceaba en busca de langostas cuando fue engullido y escupido por el cetáceo unos instantes después.

Packard confesó a medios locales que en un principio pensó que lo estaba devorando un gran tiburón blanco, pero se percató de que se trataba de una ballena al no sufrir heridas.

“De repente sentí un enorme empujón y lo siguiente que supe es que estaba todo completamente oscuro. Podía sentir que me estaba moviendo, y también que la ballena apretaba los músculos de la boca”, relató el pescador tras ser dado de alta.

Y agregó: “Estaba completamente adentro; estaba muy oscuro. Me dije a mí mismo: ‘no hay manera de que salga de aquí. Estoy acabado, estoy muerto'”.

Preso del pánico, Packard se movió todo lo que pudo con su equipo de buceo, y la ballena salió a la superficie y lo expulsó. En total, el hombre pasó cerca de 40 segundos en el interior del animal.

Luego, fue rescatado por su colega Josiah Mayo, quien lo llevó a un muelle para que recibiera asistencia médica. Finalmente, fue trasladado a un hospital local con heridas leves en los tejidos blandos de las piernas.

Con información de AFP y RT.

