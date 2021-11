Una adolescente denunció que fue violada por cientos de hombres en la India

La menor de 16 años fue sometida durante meses cuando pedía dinero en una parada de colectivos, luego de abandonar el hogar donde también era abusada.

Una adolescente de 16 años denunció que fue violada por cientos de hombres durante seis meses en el distrito de Beed en la India. Un caso más que evidencia la problemática de violencia sexual que enfrenta el país asiático.

El 11 de noviembre ante el Comité de Bienestar Infantil (CWC) de la India, la joven sin hogar afirmó haber sido violada cientos de veces por cientos personas a lo largo de seis meses, según informó a CNN, el presidente de la institución social, Abhay Vitthalrao Vanave.

Vanave relató que la menor fue rescatada cuando estaba pidiendo dinero en una parada de colectivos donde habría sido obligada por tres hombres a ejercer el trabajo sexual. El número de presuntos abusadores es difícil de corroborar con exactitud, sin embargo, la niña podría identificar al menos a 25 de ellos, dijo Vanave. A su vez en su denuncia, la víctima habría nombrado a dos policías.

Hasta el momento, fueron detenidos siete varones, uno menor de edad. Entre los arrestados se encuentran el padre de la víctima, el hombre con el que se casó y un presunto proxeneta, según consignó The Times of India.

Una vida de abusos

El caso sacó a la luz la vida de abusos a los que fue sometida la adolescente, que fue obligada a contraer matrimonio a los 13 años con un hombre de 33 que abusaba sexualmente de ella. También era agredida sexualmente por su padre. Esto fue lo que la llevó a abandonar ambos hogares y a dormir en una parada de colectivos.

La activista por los Derechos de las Mujeres Yogita Bhayana consideró que se trata “del caso (de violación) más trágico de la historia”. “Esta niña fue torturada todos los días”, afirmó Bhayana, quien además agregó que la policía no la había protegido.

“Queremos una acción estricta contra todos los culpables”, sentenció.

La violencia sexual en la India:

Según la Oficina Nacional de Registros Criminales de la India, en 2020 se informaron más de 28.000 denuncias de violación contra mujeres, uno aproximadamente cada 18 minutos. No obstante, los expertos sostienen que el número sería mucho mayor ya que consideran que hay quienes no denuncian por temor o vergüenza.

Cabe destacar que el número de violaciones denunciadas aumentó en los años posteriores al 2012, cuando tomó lugar la brutal violación en grupo y asesinato de un estudiante en la capital de India, Nueva Delhi, posiblemente debido a que la sociedad tomó mayor conciencia sobre la importancia de hacer la denunciar ante la Justicia.

Además, se impusieron reformas legales y penas más severas a este tipo de delitos, que incluyen tribunales de vía rápida para estos casos.

Aún así, los casos de violación de alto perfil continúan siendo noticia. En septiembre de este año, la policía arrestó a 33 hombres por la presunta violación en grupo de una niña de 15 años en Maharashtra. Ese mismo mes una mujer murió después de que fue violada y agredida con una barra de hierro en Mumbai.

En tanto, en agosto de este año, una niña de 9 años fue violada en grupo y asesinada en Delhi.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir