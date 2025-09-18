Una adolescente denunció a su tío por amenazas y abuso sexual

Este martes, alrededor de las 20.15, personal policial de la Comisaría de Tres Isletas recibió la denuncia de la representante legal del Colegio Primario Jesús María UEGP Nº 128 del barrio Alianza, de 71 años. La misma aseguró que hay una menor que está cursando el primer año en la escuela, de 13 años, quien le manifestó que su tío, identificado como V.A, alias «paraguayo», la manosea en sus partes íntimas.

Además, mencionó que cuando está sola, ingresa a su habitación, y en algunas ocasiones, le tapaba la boca con una almohada, amenazándola y diciéndole que, si dijera algo, le haría algo a la madre de la menor.

La representante legal realizó una entrevista en la escuela con la madre e hija, y aclaró que el acusado se encuentra en la provincia de Córdoba, en Villa María, desconociendo demás datos.

Tomó intervención el fiscal de turno Nº 2, Gerónimo Roggero, quien dispuso que se logre la aprehensión del sujeto, que se tome declaración testimonial a la madre de la menor, y que se dé intervención al Juzgado de Familia, Asesoría, y Unidad Protección UPI.