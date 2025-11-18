Un rayo fulminó a 31 vacas y el dueño las donó al Complejo Ecológico Municipal

En medio del último temporal en el interior provincial, un rayo impactó en un alambrado en Colonia Necochea, en la zona rural de Charata, y la descarga fulminó 31 cabezas de ganado de distinto porte, que estaban en contacto con el metal. Los animales fueron encontrados por peones que relevaban los daños causados por la tormenta.

El propietario del establecimiento, Juan Carlos Sequencia, de 66 años, al comprobar que la carne no sería apta para el consumo humano, decidió donar las vacas muertas al Complejo Ecológico Municipal de Presidencia Roque Sáenz Peña, para alimentar a los animales.

Un camión del «zoológico» hizo dos viajes desde la ciudad termal hasta el lugar para recogerlas, con la ayuda de un tractor equipado con una cargadora frontal.

El director del Complejo, Jorge García, dispuso que el acondicionamiento de la carne, su acopio en una cámara frigorífica y agradeció el gesto del productor que, en medio del perjuicio sufrido, realizó una contribución de una magnitud inusual.