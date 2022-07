Un nuevo estudio revela cambios en el ciclo menstrual producidos por la vacuna contra el covid

Sobre la base de 39 mil respuestas, se identificó un efecto secundario en los ciclos menstruales de algunas personas. Según los expertos, no es para alarmarse y su carácter es temporal.

Luego de recibir la vacuna contra el Covid, la mitad de los encuestados en un estudio reciente, el mayor realizado hasta el momento sobre la base de 39 mil consultadas, dijo tener un sangrado más abundante.

Dentro del grupo encuestado también se preguntó a otras personas que no solían menstruar, como los hombres transgénero, las personas que tomaban anticonceptivos de acción prolongada y las mujeres posmenopáusicas, y expresaron que también experimentaron un sangrado poco común.

Los resultados en números

La investigación que publicada el viernes en la revista Science Advances demostró que el 42% de las personas con ciclos menstruales regulares experimentaron un sangrado más abundante después de la vacunación, mientras que el 44% no informó de ningún cambio y el 14% informó de períodos más ligeros.

Además, el 39% de las encuestadas con tratamientos hormonales de afirmación de género, el 71% de las personas con anticonceptivos de acción prolongada y el 66% de las mujeres posmenopáusicas experimentaron un sangrado intermitente después de una o ambas vacunas.

El estudio fue llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, quienes se encargaron de distribuir en abril de 2021 una encuesta en línea a miles de personas de todo el mundo. Al cabo de tres meses, los investigadores recogieron y analizaron más de 39.000 respuestas de personas de entre 18 y 80 años sobre sus ciclos menstruales.

Todas las personas que respondieron a la encuesta habían sido vacunadas en su totalidad, con las vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson u otra aprobada fuera de Estados Unidos. Y, según su conocimiento, las participantes no habían contraído la COVID-19 antes de vacunarse.

“Es importante que la gente sepa que esto puede ocurrir, para que no se asuste, no se escandalice y no se quede sin provisiones”, dijo Katharine Lee, antropóloga biológica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis y primera autora del estudio.

Lee advirtió, sin embargo, que el estudio no comparó los resultados con un grupo de control de personas que no se vacunaron. Y es posible que las personas que observaron cambios en sus ciclos después de la vacunación hayan sido más propensas a participar en la encuesta. Sin embargo, los resultados coinciden con estudios más pequeños que informaron cambios menstruales después de la vacunación con controles más sólidos.

Cambios que no son para alarmarse

Según explicaron investigadores del estudio, es normal que se produzcan algunas variaciones en la menstruación en el número de días que se sangra, la intensidad del flujo y la duración del ciclo.

Para Alison Edelman, profesora de obstetricia y ginecología de la Oregon Health & Science University, “nuestros ciclos menstruales no son relojes perfectos”. En su investigación, Edelman descubrió que los periodos de algunas mujeres llegaban uno o dos días más tarde de lo habitual después de vacunarse contra el coronavirus. Pero los cambios eran temporales ya que la menstruación regresaba a la normalidad después de uno o dos ciclos.

“Las personas que anteriormente hayan tenido fiebre después de una vacuna pueden planificar su próxima dosis en un día en el que no tengan que ir a trabajar”, sugirió Edelman. Y enfatizó: “No debes dejar que los cambios menstruales temporales te impidan completar tu esquema de vacunación o ponerte los refuerzos. Dado que los casos están aumentando de nuevo, retrasar la inmunización durante dos semanas o más puede aumentar significativamente el riesgo de contraer el nuevo coronavirus, dijo”. (NA)

