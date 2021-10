Un mes dificil para el Mercado Municipal en Tu Barrio: Las ventas disminuyen

Sáenz Peña – Mercado Municipal en Tu Barrio sigue recorriendo distintos puntos de la ciudad cada semana. En esta ocación Ana Chako vendedora, detalla a ChacoNoticias sobre la actual situación de las ventas: “Soy parte del Mercado Municipal trabajando con la venta de milanesas de soja, milanesa común, con espinaca, rellenas con queso roquefort, luego panes integrales y pizzetas integrales. Si bien esta mañana hay poca circulación de compradores, pero nuestros alimentos de igual manera son comprados por ser saludables y caseros.”

“Además me dedico a la pastelería, por lo cual tuve muchos pedidos por el dia de la madre. Es un mes particular, esta costando la venta. En meses anteriores a esta hora teníamos todos nuestros productos vendidos. La gente consume, viene a comprar, pero no tanto como meses anteriores. Hoy dia la gente se maneja mas con tarjetas, ya no se cuenta con tanto efectivo.”, agregó.

“Tenemos expectativas buenas para los días cercanos a las fiestas, pero sabemos que la situación económica está difícil. El hecho de recorrer distintas calles de la ciudad, hace que la gente nos pregunte anticipándose a saber dónde estaremos las próximas semanas para acercarse. El próximo miércoles estaremos en la avenida 28 entre 31 y 33.”, finalizó.

