Un médico contó los motivos por los que no se deben pasar más de 10 minutos sentado en el inodoro y se hizo viral en TikTok

Aseguró que es una conducta que fomenta la creación de hemorroides y explicó el motivo.

La forma didáctica, contundente y por demás gráfica que encontró un médico tiktoker para alertar sobre los peligros de pasar mucho tiempo en el baño -especialmente sentado en el inodoro- no deja de viralizarse en TikTok.

En su cuenta @dr.kranar, precisamente el especialista -Karan Raj es su nombre- compartió un video en el que, de una forma un tanto directa y manifiesta, grafica los problemas que puede llegar a traerle a cualquier persona el hecho de pasar una gran cantidad de tiempo sentado en el inodoro aguardando para hacer “lo segundo”.

El video no tardó en viralizarse y generar algo de preocupación, sobre todo en aquellas personas que aprovechan estos instantes de fuerza y reflexión introspectiva para revisar sus redes sociales en el celular. Hasta el momento el video cuenta con 32.000 likes y cientos de comentarios.

Los riesgos

El Doctor Kranar destacó que el pasar demasiado tiempo sentado y haciendo “fuerza” en el inodoro es una conducta propensa a causar hemorroides. De hecho, destaca que estos cuadros -en ocasiones- pueden derivar en una cirugía para poder quitarlas.

“La gravedad no es tu amiga, cuanto más tiempo pases en el inodoro, más tiempo puede acumularse la sangre en estas venas, causando hemorroides”, advirtió el médico tiktoker, quien explicó que para evitar estas formaciones es fundamental impedir que los vasos sanguíneos que rodean el ano “se hinchen”. Según destacó el especialista, no es recomendable pasar más de 10 minutos sentados en el inodoro.

Otras recomendaciones

El propio doctor Karan Raj recomendó en su video viral que otro hábito común para evitar las hemorroides es comer entre 20 y 30 gramos de fibra al día (si no hay contraindicaciones sobre el tema, como ocurre en algunos casos). Una forma común para incorporar estos alimentos, por ejemplo, es no quitar la corteza del pan de molde.

