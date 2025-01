Un «influencer financiero» de Corrientes fue atacado en la calle

Un influencer financiero oriundo de Monte Caseros, Corrientes denunció un intento de agresión en la vía pública. El joven, conocido en redes sociales como «Cardozo», basa su imagen en ostentar una vida de lujos y ofrecer mentorías financieras a cambio de altas sumas de dinero. Sin embargo, las críticas hacia su figura no dejan de crecer, y sus prácticas generan cada vez más controversia.

Cardozo utiliza las redes sociales para promocionar un estilo de vida asociado al éxito y la riqueza, con videos donde se le ve rodeado de autos de lujo y ropa de marcas exclusivas. Aunque afirma tener los secretos para alcanzar el éxito financiero, muchos lo cuestionan por no explicar claramente cómo obtiene sus ingresos ni respaldar sus afirmaciones con hechos concretos.

Este jueves, el influencer denunció en sus redes un intento de agresión en su contra, comparándose con Jesús y asegurando que «ser exitoso despierta envidias». Santiago Segovia, especialista en finanzas, analizó el fenómeno en una entrevista con Radio LT7.

«Estos jóvenes venden una imagen de éxito que no se corresponde con la realidad. Alquilan autos y propiedades para sus videos y prometen mentorías que en muchos casos no tienen valor práctico», explicó Segovia. Además, advirtió que este modelo de negocios no es técnicamente una estafa, pero sí puede ser considerado engañoso por quienes pagan grandes sumas sin obtener los resultados esperados.

Las mentorías ofrecidas suelen incluir videos motivacionales, consejos genéricos de autoayuda y contenido que ya está disponible gratuitamente en sus redes sociales. Muchos de sus clientes, al sentirse defraudados, exigen el reembolso de su dinero. Sin embargo, la falta de claridad en los contratos dificulta estos reclamos, dejando a los afectados sin respuestas concretas.

En redes sociales, las críticas hacia Cardozo y otros influencers financieros no tardaron en llegar. Usuarios cuestionan el impacto negativo de sus mensajes, que acusan de «fracasados» a quienes no logran el mismo estilo de vida. «Es un negocio basado en alimentar inseguridades y vender sueños imposibles», opinó un seguidor en Twitter.