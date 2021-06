Un hombre se queda sin la herencia de su esposa porque se puso en pareja con otra mujer

Tras conocerse el fallo, se determinó que el demandado tendrá que devolver todos los bienes que estaban estipulados en la herencia a los dos hermanos de la mujer fallecida.

Medios en España dieron a conocer el curioso caso de un hombre que fue desheredado por un tribunal debido a que desobedeció el compromiso que había suscrito con su esposa fallecida, en el cual se estipulaba que no podía contraer segundas nupcias.

Según detalló la Vanguardia, aquel matrimonio firmó ese contrato en 1975 en La Coruña, cuando llevaban pocos años de casados. Desafortunadamente, la esposa falleció en la década de los 80.

Ahora, el hombre identificado únicamente como “Don C.” fue demandado por la hermana de su exesposa, quien lo acusa de haber incumplido el acuerdo, por lo que ya no debería ser considerado como el legítimo heredero.

Esto se habría roto debido a que, años después de la muerte de la mujer, su marido inició una relación sentimental con otra persona, aunque nunca llegó a casarse por segunda vez.

La demandante había recurrido a los tribunales en 2010, pero en ese entonces había perdido el caso debido a que el juez había concluido que “Don C.” no había roto el compromiso de herencia, al no estar casado nuevamente y figurar como viudo.

Sin embargo, años más tarde ella presentó un nuevo caso ante el tribunal, ahora asegurando que entre las dos personas existía un “more uxorio”, una unión de hecho que se puede equiparar a la vida matrimonial.

Tras conocerse el fallo, se determinó que el demandado tendrá que devolver todos los bienes que estaban estipulados en la herencia a los dos hermanos de la mujer fallecida.

