Un grande de España tiene en la mira a Paulo Díaz y le haría una millonaria oferta a River Plate

El defensor chileno, pieza clave para Marcelo Gallardo, fue una de las figuras del equipo que logró el título de la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones

Cuando restan pocas horas para el final del 2021, el mercado de pases se puso en marcha. Y a pesar de que River Plate cerró el año a lo grande, con la conquista del torneo de la Liga Profesional de Fútbol y del Trofeo de Campeones tras vencer a Colón de Santa Fe en la final que se disputó en Santiago del Estero, la actividad no se detiene de cara al armado del plantel para la nueva temporada.

Mientras Marcelo Gallardo recarga energías a la espera del inicio de la pretemporada, la directiva del Millonario ya se aseguró de palabra la llegada de Tomás Pochettino, un viejo anhelo del Muñeco. El volante, que surgió de las inferiores de Boca Juniors y luego mostró toda su calidad en Defensa y Justicia y Talleres de Córdoba, hoy milita en el Austin FC de la Major League Soccer de los Estados Unidos y llegaría a Núñez a préstamo con una opción de compra.

Más allá de las caras nuevas que podrían sumarse al último campeón del fútbol argentino, desde el otro lado de la Cordillera se hicieron eco de una oferta que habría llegado a las oficinas del Monumental. Según indicó el diario La Tercera, de Chile, el Sevilla tendría intenciones de contratar a Paulo Díaz, uno de los bastiones de la defensa millonaria.

Para el periódico trasandino, el equipo que dirige Julen Lopetegui y tiene al reconocido director deportivo Monchi, haría un ofrecimiento formal por 10 millones de dólares. Dicha cifra es menos de la mitad de la cláusula de salida del marcador central de la selección chilena, valuada en 20 millones de euros, cerca de 22,6 millones de la moneda estadounidense.

El medio chileno también confirmó que River no aceptaría desprenderse de Díaz, ya que el jugador es parte decisiva del armado del equipo para la próxima temporada. Además, la intención de Gallardo y compañía no sería la de desprenderse del ex futbolista de San Lorenzo en lo inmediato.

Además de descartar la salida de una de las piezas más importantes de la defensa, la dirección deportiva de la institución a cargo de Enzo Francescoli trabaja en la renovación de dos históricos del Millonario. Según pudo averiguar Infobae, desde River confían en que Jonatan Maidana y Javier Pinola, dos de los principales referentes del plantel luego de las despedidas Leo Ponzio, Beto Bologna y Germán Lux, continuarán en la institución.

Lo mismo ocurre con el caso de Héctor David Martínez. El futbolista, por el cual River y Defensa y Justicia se reparten el pase en partes iguales pero los de Florencio Varela tienen los derechos federativos, quiere continuar en Núñez. Frente a este escenario, la dirigencia millonaria está en tratativas para volver a adquirir el 50 por ciento de su ficha y así asegurar su continuidad.

A la espera del arranque del 2022, otro de los jugadores que tendría Gallardo en la mira para incorporar a su equipo sería la de un lateral derecho que milita en otro grande de la Argentina. Como ya ocurrió en el pasado, Fabricio Bustos sería opción. Al defensor que milita en Independiente se le vence el contrato en junio y podría ser una carta importante para sumar en el armado del plantel.

