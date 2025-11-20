Un docente ganó $127 millones con una jugada que sigue hace tres años

El ganador había registrado su apuesta en la Agencia 119 de Oscar Puljiz, ubicada en San Martín al 425 de Quitilipi. Sus números de la suerte fueron el 14, 25, 44, 50 y 99.

Un docente se alzó con un espectacular premio de 127 millones de pesos, al ser el único apostador en sumar los cinco aciertos de la Quiniela Poceada Chaqueña, en su edición del pasado martes 18.

El ganador había registrado su apuesta en la Agencia 119 de Oscar Puljiz, ubicada en San Martín al 425 de Quitilipi. Sus números de la suerte fueron el 14, 25, 44, 50 y 99, producto de una combinación manual.

«Es una jugada que vengo siguiendo desde hace tres años, con números que eligió mi hija», reveló este hombre de 46 años que se alzó así con un pozo acumulado de 127.729.339 pesos.

El feliz ganador aseveró que este importante premio de la Poceada Chaqueña les permitirá «cancelar un auto que estábamos pagando en cuotas», además de «invertir en un emprendimiento familiar en el que ya venimos trabajando».