Un detenido, secuestro de drogas y dinero en un allanamiento

Este jueves, entre las 10:30 y las 15:00, personal de la Comisaría Tercera de Barranqueras llevó a cabo una serie de allanamientos tras la investigación por un “Supuesto Robo en Grado de Tentativa y Lesiones con Arma de Fuego en Concurso Real”.

Los operativos se realizaron en tres domicilios ubicados en Puerto Vilelas y Barranqueras. En los dos primeros no hubo resultados, pero en una vivienda ubicada sobre la calle Ceibo al 700 aproximadamente, los agentes secuestraron una importante cantidad de estupefacientes y dinero en efectivo.

En el lugar se hallaron $81.000 en efectivo, 28 envoltorios de cocaína y 7 de marihuana, con un pesaje total de 53,5 gramos y 105,4 gramos, junto a dos balanzas de precisión.

En el procedimiento fue detenido un hombre de 34 años por “Supuesta Infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes”.

Además, se incautó un reflector LED para alumbrado público, por lo que otro ciudadano de 29 años fue notificado de su situación legal por “Supuesto Encubrimiento”.

En las diligencias se contó con la presencia del Director General de Seguridad Metropolitana, Comisario General Nelson Marcelo Alvarenga, el Director de Zona Metropolitana, Comisario Mayor Marino Andrés Moreyra, el Supervisor de Zona VIº Metropolitana, Comisario Mayor Víctor Gómez, los ayudantes Fiscales Víctor Krummel, Javier García y Roberto Giménez.