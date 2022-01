Un champán en la Bresh de Uruguay cuesta un sueldo argentino

La destrucción del poder adquisitivo de los argentinos deja a los asalariados afuera de eventos. La carta de la fiesta que se exportó a Uruguay se viralizó.

El elevado precio de las consumiciones en la selecta fiesta Bresh Uruguay que se llevó a cabo este lunes en Punta del Este fue trending toping en Twitter luego de que se viralizara una carta. En Open Park de Puente de la Barra se congregaron ricos y famosos que, si es que no los invitaron y tuvieron barra libre, no tienen problema en pagarlo. Para el bolsillo argentino, cuyo salario mínimo pasó de ser el mejor de la región a uno de los peores sin escalas en la era Macri, los valores son prohibitivos.

Cuanto costaba un trago en la Bresh Uruguay

Champán Chandón u$s 45

Champán Barón B u$s 60

Veuvet Clicquot u$s 170

Fernet Branca u$s 90

Gin Tanqueray u$s 90

Ron Bacardi u$s 90

Vodka Smirnoff u$s 90

Vodka Ciroc u$s 90

Jaggermeister u$s 90

Whisky Red Label u$s 90

Whisky Black Label u$s 110

Un sueldo en una noche

O un aguinaldo para los que tienen el privilegio de ganar 100 mil pesos por mes. Eso es lo que se gastaría quien fuera a la Bresh Uruguay y pidiera dos whiskies etiqueta roja y un champán del bueno quizás para impresionar a la cita de esa noche. La suma da $390 dólares que al cambio oficial son unos 36 mil argentinos y con el impuesto PAIS se acerca a los 46 mil.

Si se toma el valor del dólar ahorro un champán de u$s 170 cuesta 29.000. Las entradas costaron entre u$s 55 y u$s 90 (15.400 pesos en dólar turista) por lo que la suma entre localidad y un “shampoo” supera holgadamente los 32 mil pesos del salario mínimo vital y móvil argentino.

