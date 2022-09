Un centro de explotación de mujeres estaba en la misma casa que había una fundación contra la trata

El lugar fue descubierto tras un allanamiento. La vivienda tenía una pared en el medio, por lo que desde Fundación Volviendo a Casa desconocían lo que sucedía allí.

Un allanamiento en una casa ubicada en Villa San Antonio, Salta, terminó con el hallazgo de un centro de explotación de mujeres, en el mismo lugar en el que funcionaba una fundación contra la trata de personas.

Luego del descubrimiento, el presidente de Fundación Volviendo a Casa, Marcelo Nieto, reveló que no estaba enterado de lo que pasaba, debido a que el espacio estaba separado por una pared.

La fundación desembarcó en la calle Astigueta al 612 hace un año y entonces el centro ya existía.

La Justicia había ordenado a las personas que estaban dentro que se marcharan de ese lugar, por lo que les dio una semana para hacerlo. Sin embargo, no lo hicieron y continuaron hasta que Nieto notó movimientos extraños y realizó una denuncia.

“Aparentemente se volvió a armar”, afirmó Nieto, sobre el espacio en el que estaba montado el centro de explotación desde antes de su llegada al lugar

“Nos dimos cuenta y por eso efectuamos la denuncia. Estos lugares son peligrosos”, aseguró en diálogo con TN.

El allanamiento se dio este miércoles y el presidente de la fundación contó que muchas de las mujeres que salieron del establecimiento decidieron recibir asistencia por parte del Gobierno.

“Tememos por algún tipo de represalias”, indicó Nieto luego del operativo que se realizó por su denuncia. “Lo paradójico es que ahora fue al lado de nuestra sede”, mencionó.

En el caso hay detenidos, pero no revelaron sus identidades. (NA)

