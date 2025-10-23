Un automóvil se prendió fuego dentro del garage de una vivienda

En la mañana de este jueves, alrededor de las 6:45, la División Bomberos de Charata recibió un llamado telefónico informando que se estaría produciendo el incendio de un vehículo dentro de un garage, en calle Falucho al 100.

Se comisionó al lugar una dotación de incendios en autobomba, la cual constató la veracidad del hecho. Se trataba del incendio de un automóvil Toyota Corolla, blanco, ubicado en el garaje de una vivienda.

Ante ello, el personal concurrente procedió a realizar la extinción total del proceso combusto mediante el arrojo de agua a presión, sin registrarse personas lesionadas.

Además, hubo colaboración del personal de Bomberos Voluntarios, que arribaron en autobomba M-13. Se encontraba presente su propietaria M.A.T, de 61 años. Posteriormente a la extinción del vehículo, se realizó una inspección del lugar del hecho, hallando una botella plástica con algún derivado de hidrocarburo (nafta).