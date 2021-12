Ultimo operativo anual de Castración de Mascotas por parte de la Asociación Amo los Perros

Sáenz Peña – María Goy de la Asociación Amo los Perros, informa a través de ChacoNoticias sobre el próximo operativo de castración para mascotas de la ciudad y hace referencia a la temática “pirotecnia”: “Efectivamente estaremos este sábado en el último operativo de castración del año, en la escuela N°225 ubicada en calle 1 y 18 del Ensanche Sur. Estaremos desde las 7:00am para que los dueños puedan acercar a sus mascotas. A partir de los 7 meses de edad ya pueden ser castradas, con un ayuno de solidos de 8 horas, sin dejar el líquido que hasta antes de ir a castración para que no padezcan deshidratación.”

“Tenemos diagramados las castraciones para el año que viene, con todos los turnos y médicos que estarán presentes. Lo que nos cuesta es encontrar un lugar donde se lleven los operativos ya que es difícil para los veterinarios llevar adelante una castración en un lugar sin aire acondicionado. La única solución para disminuir la sobrepoblación de animales en la ciudad es la castración. Trabajamos tanto en hembras como en machos de perros y gatos.”, agregó.

Respecto al uso de pirotecnia en la ciudad, Goy detalló: “Se acercan las fiestas y hace seis años venimos entregando notas de pedido de prohibición del uso de estos fuegos al Municipio y lo único que vemos es que nadie tiene ningún interés, ni siquiera en llamarnos o en acercarse estos años. Se presenta todos los años, nunca fuimos citadas para este tema y como asociación pensamos en los animales primero, pero hacemos conocer que es una situación que ayudaría a muchas personas, niños con autismo, personas con enfermedades cardíacas, quienes esos días, como ser casos de autistas, los encierran en el baño para que no padezcan convulsiones, ataques, pero al fin y al cabo, un solo cohete produce cierta vibración en el suelo que termina afectando de igual manera a pesar del encierro.”

“No hay empatía por parte de estos representantes, piensan quizás que tener un niño con autista es problema de los padres, pero cuando son gobernantes o representantes de una ciudad, son representantes de los que apoyan a la pirotecnia como también de los que padecen por causa de la misma. Además, ni hablar de los tantos accidentes que se producen por causa de esto. No creo para nada sea difícil sacar una ordenanza para evitar el uso de la pirotecnia, porque asi lo hicieron muchas localidades del Chaco, solo basta tener empatía. La persona que no tiene empatía con los animales, no lo tienen con personas que sufren. Estas personas con tal falta de empatía, no deberían estar en los cargos de gobernantes que ocupan.”, agregó.

