Ùltimo Momento!!!Sáenz Peña : Investigan supuesto suicidio

Esta noche a horas 21:30, Se tomo conocimiento que en calle 38 Y 35 Puerta del Sol, en un predio abandonado, con tinglados en mal estado, habría una persona sin vida.

Al llegar al lugar se observa que un masculino, se encontraba colgado desde unos de los tinglados, con un alambre, atado en su cuello.

Se dio intervención al Médico Policial en turno, quien diagnostico que “No se puede determinar la causa de muerte, se solicita necroxia”.

Conforme dispuesto por Fiscal en Turno Dr. G. Valero, se dio intervención al Gabinete Científico del Poder Judicial. Se labro Acta de constatación y secuestro en el lugar, donde se procedió al secuestro de un celular marca LG negro táctil, y una billetera negra vacía.

En presencia de testigo hábil, se busco en bolsillos del occiso documentaciones a fines de determinar su identidad, pero no se encontró documentos algunos.

Personal de la Div. Bomberos, procedió al traslado del cuerpo en Móvil Tanatologico, hacia la Morgue Judicial, conforme dispuesto por Magistrado en turno.

Se intenta averiguar datos filiatorios de este masculino.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir