Hugo Mathot -Termas Publicidad: “Hay expectativa en los comerciantes, aunque esta muy lento todo”

Sáenz Peña – Hugo Mathot de Termas Publicidad.

“Seguiremos luchando, por esta ciudad que hoy ya es la capital alternativa de la provincia. La ciudad por lejos, mas importante del interior. Hay una serie de falencias que se van notando. El servicio urbano de colectivos, no se cumple. La empresa de servicios de trenes, piensa alargar el recorrido en Resistencia y de Sáenz Peña no se dice nada. Queremos que los gobernadores presten mas atención para que vean también las necesidades de nuestra ciudad.”

“En una de las declaraciones, del mismo Jorge Capitanich habló de la obra de la autovía que se realizaría desde Sáenz Peña hasta Macayé, donde se planteó nuevamente el tema de los vuelos del cual afirmó haberse iniciado, pero debido a la pandemia quedo paralizado y en la nada hasta hoy. Queremos que todo esto se vuelva a plantear, sino no continuarán trabajando, en lo ya supuestamente iniciado.”

“Hay expectativa en los comerciantes, aunque esta muy lento todo. Nos plantean un futuro muy incierto. Recibimos promesas políticas que no se cumplen o palabras que cambian de un día para otro. Hay situaciones que no dan mas y no se logran concretar.”

“Nosotros como Termas Publicidad, pasamos a ser muy importantes en el interior del Chaco. Hemos batido el récord, en movimientos por televisión, radio, dándonos la pauta de que estamos bien encaminados, cumpliendo y brindando el mejor servicio.”

“Agradecemos a todos los que confían en nosotros, a las instituciones, autoridades, comercio e industria, que nos han confiado siempre y ojala nosotros podamos seguir ayudando a expandir las actividades y mejorar sus servicios. Pretendemos lo mejor y les enviamos el mas cordial saludo de navidad y un buen año 2021 a todos.”

Hugo Mathot

