Turista de Resistencia ya disfruta de su premio en las Cabañas Don Machado de Puerto Iguazú

Clarisa Besga, jubilada de la ciudad de Resistencia es una de las ganadoras del concurso que ofrecía Cabañas Don Machado de Puerto Iguazú y Chaco Noticias para disfrutar de unos días en ese paradisiaco lugar de la Argentina.

La turista contó que participó del concurso que ofrecía el portal digital ChacoNoticias a través de Facebook y tuvo la suerte de ganarlo y poder disfrutar de este maravilloso viaje. “Ya estoy disfrutando del premio en las Cabañas Don Machado, unas cabañas muy lindas, acogedoras con una muy buena atención, la verdad que la estoy pasando muy bien”, dijo la feliz ganadora.

Al disfrutar de estas mini vacaciones en las Cataratas del Iguazú uno de los lugares más bellos de la Argentina, dijo Clarisa pudo ver cómo de a poco se está volviendo a la normalidad en cuanto al turismo. Como actividad a realizar dijo que visitará las cataratas del lado argentino porque “a Brasil aún no se puede pasar, pero desde Argentina la vista es inigualable así que lo vamos a disfrutar a pleno”, dijo Clarisa que viajó acompañada de su hija. Ya visitaron Wanda y están conociendo a pleno Misiones y celebró que se haya abierto la actividad, “a mí me gusta mucho viajar y me parece perfecto que se pueda volver a viajar no solo para nosotros los turistas sino también para los promotores de turismo que durante mucho tiempo estuvieron parados por la pandemia”. Resaltó como importante el hecho de que en todos los lugares se sigue respetando el protocolo de bioseguridad, sobre todo el uso de barbijo y alcohol en gel y el distanciamiento social.

Respecto a la atención en las Cabañas Machado destacó la atención y las comodidades que ofrece, los departamentos son muy lindos, estoy muy agradecida a ChacoNoticias, les agradezco el gesto de realizar estos sorteos para disfrutar de unos días de esparcimiento

Ubicado en un estratégico lugar, Cabañas Don Machado además de sus confortable instalaciones tiene varias atracciones cerca como Aripuca, Jardín del Ruiseñor, Casino Iguazú, Parque temático natural Biocentro Iguazú, Parque Temático Selva Viva, Imágenes de la Selva

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir