Trump criticó a la ONU: «¿Cuál es el propósito de las Naciones Unidas? Son palabras vacías»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este martes ante la Asamblea de la ONU. Destacó el poderío militar de su país, de las guerras que hay en el mundo y de Hispanoamérica .

«Durante mi primer mandato hubo paz y prosperidad en el mundo. Desde entonces las armas de guerra han destruido la paz que yo creé en dos continentes», expresó el empresario, quien atribuyó esa situación a «cuatro años de debilidad y radicalismo» de la administración del expresidente Joe Biden.

«En solo ocho meses de mi administración somos el país más fuerte y ninguno se nos acerca, con la economía y la fuerza armada más fuerte que cualquier otra nación en la tierra. Es la era dorada de Estados Unidos», señaló.

Destacó que la actividad económica y los mercados «vuelan, mejor que nunca», que impulsó «la baja de impuestos y regulaciones más grande de la historia» y habló de un «aumento récord de salario que no se registra desde hace 60 años».

«Construí la mejor economía en la historia del mundo en mi primer mandato, pero ahora lo estoy haciendo de nuevo pero aún mucho mejor», dijo.

En el escenario internacional, Trump manifestó que «Estados Unidos es respetado nuevamente, como nunca en la historia», en comparación con años anteriores en los que, según él, eran «el hazmerreír del mundo».

Cuestionó a la ONU por las guerras. «Nunca recibí ni una llamada de Naciones Unidas para ayudar. ¿Cuál es el propósito de las Naciones Unidas? Son palabras vacías. Lo único que resuelve las guerras son las acciones», afirmó. «Todos dicen que yo debería recibir el Premio Nobel por esto, pero no me importa ganar premios, sino salvar vidas», agregó.

RUSIA, UCRANIA E IRÁN

«He estado trabajando para parar la matanza en Ucrania. Pensé que sería la guerra más fácil de detener por mi relación con el presidente Putin, que siempre fue muy buena. Pero en la guerra uno nunca sabe lo que va a pasar, hay sorpresas. Todo el mundo pensó que Rusia ganaría esta guerra en 3 días, pero eso no ocurrió. Esto no hace ver bien a Rusia, la hace ver mal», aseguró Trump.

Sobrea Irán, Trump dijo: «Hemos destruido todas las instalaciones nucleares de Irán. Ningún otro país pudo haber hecho lo que hicimos, ningún país tiene el equipamiento. Tenemos las mejores armas del mundo, odiamos usarlas, pero hicimos algo que durante 22 años se quiso hacer. Mi posición es simple: el sponsor número uno del terrorismo mundial nunca puede tener posesión de las armas más poderosas».

BRASIL Y VENEZUELA

También hizo una referencia a Brasil, país sobre el que indicó que «lo hace mal y continuará así. Solo podrán hacerlo bien cuando trabajen con nosotros». Habló de su par brasileño, Lula da Silva, y adelantó: «Nos encontraremos la semana que viene. Hoy hablamos 20 segundos, parece un buen hombre. Él me gustó y yo le gusto, y solamente hago negocios con la gente que me gusta».

Por otra parte, Trump destacó «el poder supremo militar» de Estados Unidos, utilziado para atacar barcos con droga en el Caribe. Acusó al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar el narcotráfico. «A todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América: téngase por avisado, lo haremos saltar por los aires», expresó.

INMIGRACIÓN

En cuanto a inmigración, Trump sostuvo que paró «una invasión colosal» y que en los últimos cuatro meses seguidos el número de inmigrantes ilegales que entraron al país ha sido cero. «Es hora de poner fin al fallido experimento de las fronteras abiertas», dijo, y criticó a los países europeos: «Sus países están yendo al infierno».