Sobre una fecha estimativa, Trotta reconoció que evalúan la posibilidad de retomar las clases luego de las vacaciones de invierno, que en Chaco están previstas del 13 al 24 de julio: “Es una alternativa, pero no sabemos. No es una decisión educativa sino epidemiológica, sanitaria. Hay que transitar el invierno, ver cómo nos afecta, el nivel de contagio…”, expresó en diálogo con Futurock FM.

Y añadió: “Apenas nos recomienden que no va a haber ningún riesgo para los estudiantes, las familias y los docentes vamos a volver a las aulas físicamente”.

“No tenemos certezas, nosotros ni ningún país del mundo; inclusive los que viven la pandemia con antelación a la Argentina. Ellos tampoco saben cuándo se reanudarán reanudarse las clases”, resume Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación.

Además, el titular de la cartera educativa reconoció que deben solucionar un problema de infraestructura antes de habilitar la vuelta a clases, para así poder garantizar el distanciamiento social.

