Tremendo accidente de Fede Bal en Brasil

El actor se cayó de un parapente en el marco de las grabaciones del programa que conduce en canal 13.

Según las últimas informaciones, el hijo de Carmen Barbieri sufrió varias fracturas y será intervenido quirúrgicamente.

En las últimas horas se dio a conocer una triste noticia para el mundo del espectáculo, ya que Fede Balse accidentó grabando escenas para el programa Resto del Mundo. Según trascendió, el artista presentó fracturas expuestas y fue atendido de inmediato en el lugar. Rápidamente se alertó a la familia.

Resulta que el conductor se encontraba en una isla en Brasil, filmando unas imágenes para el mencionado programa. Bal se encontraba en un parapente, cuando el vehículo presentó problemas en el motor.

“Esto pasó en la isla Paraty y, lamentablemente, estaba en parapente con motor. Parece que ese motor se cae y se habla de que le provocó fracturas expuestas, una de ellas en el brazo. Igual está bien, no está grave, pero lamentablemente gritó de dolor”, informó la periodista Pia Shaw.

“Acaba de pasar hace un rato nada más. La familia de Federico ya está enterada de esto. Él estaba grabando imágenes para su programa (Resto del mundo que se transmite por eltrece)”, añadió.

Los médicos están evaluando llevarlo a San Pablo para poder atenderlo mejor y está interviniendo Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil.

En cuanto a su familia, Carmen Barbieri se enteró de inmediato de la noticia y estaría llegando a tierras brasileñas en las próximas horas. “Sé que su mamá ya está enterada de la situación. Quiso sacar un pasaje junto a Sofía Aldrey (pareja del actor) para viajar. Probablemente llegará en el día de mañana para acompañarlo y seguirlo de cerca”, precisó la panelista.

En cuanto a su salud, según su jefa de prensa, Martina Valía, será necesaria una intervención quirúrgica. “Estamos coordinando en este momento todas las cuestiones de cuándo y dónde lo van a operar, no sabemos si lo van a traer a Buenos Aires, estamos evaluando todas las opciones, pero lo tienen que operar porque tiene fracturas”, informó.

Meses atrás, Bal celebró en sus redes sociales su incorporación al programa. “Me puse nervioso. Tengo 32 años y es un programa que vi toda mi vida buscando destinos para conocer. No lo podía creer. Además, ¡me encanta viajar! Pensé: ‘Qué lindo que me pase a mí’”, redactó en su momento.

