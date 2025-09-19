Trasladaron a dos hombres privados de libertad al Complejo de Sáenz Peña

Este viernes, a las 9.30 personal de la Comisaría de Las Breñas trasladó a dos hombres al Complejo del Servicio Penitenciario y Readaptación Social Nº II de Sáenz Peña, para su alojamiento en dicha unidad carcelaria.

Se trata de un hombre de 30 años, condenado por una causa de abuso sexual; y de un detenido procesado de 26 años, por una causa de robo con arma y atentado y resistencia a la autoridad con daños agravados y lesiones.