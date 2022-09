Tras las críticas recibidas, Victoria Donda sostuvo su postura: “El discurso de odio es contra el peronismo, contra el kirchnerismo”

La titular del INADI también relacionó otra vez a la oposición, los medios de comunicación y la Justicia con el ataque contra Cristina Kirchner. Fue denunciada y piden su renuncia.

La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, rechazó este lunes las críticas que recibió luego de proponer una ley que regule los “discursos de odio”, a los que le atribuye la responsabilidad del atentado a Cristina Fernández de Kirchner e insistió con la iniciativa.

La titular del INADI argumentó que, además de la Vicepresidenta, “el discurso de odio es contra el peronismo, contra el kirchnerismo”.

En las últimas horas, Donda fue denunciada por el Interbloque de Juntos por el Cambio (JxC), quienes exigen su renuncia por promover la censura y coartar la libertad de expresión, luego de que publicara un artículo periodístico en el que opinó que “las armas de los odiadores las cargan los Macri, los Bullrich, los Milei”.

Al respecto, ahora agregó que “el odio que se concentra en la figura de Cristina es muy grande, como el que se concentró en Evita”.

“El discurso de odio no solamente es una discusión política, es generar una acción física. Si vos cubrís un juicio teñido de irregularidades también hay que mostrarlas”, dijo sobre el juicio de Vialidad.

Sin embargo, durante una entrevista radial, aclaró: “No vamos a llevar adelante ningún tipo de legislación que recorte la libertad de expresión”.

Sobre el artículo que publicó en Infobae, no se mostró arrepentida, marcó que “el plan de construir un escenario de odio y violencia hacia un sector de la política tiene un resultado y es este” y añadió: “Llama la atención que sorprenda más que yo les pida responsabilidad a algunos dirigentes políticos que la irresponsabilidad cuando estos dirigentes piden, por ejemplo, la pena de muerte para la Vicepresidenta”.

Por otro lado, señaló que el intento de magnicidio sobre Cristina Fernández de Kichner tuvo relación directa con el alegato del fiscal Diego Luciani, quien solicitó 12 años de prisión e inhibición para ocupar cargos públicos contra la vicepresidenta en el marcado de la causa Vialidad por desvió de fondos.

“Desde hace 15 años hay sistemáticamente un discurso de odio articulado contra un sector de la política que es el kirchnerismo y el peronismo”, alertó.

En paralelo, sostuvo que “estamos hablando de un discurso solitario en la articulación de años y años de acumulación de odio contra la misma mujer y la misma dirigente política que ha marcado los últimos años de democracia”, y concluyó con más críticas al periodismo.

“Están hablando del último párrafo de mi nota y no de lo que generaron estos discursos de muchos periodistas. Seguimos sin hacernos cargo de la verdadera responsabilidad social cuando tenemos un micrófono”, cerró.

Fuente: NA.

