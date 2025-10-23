Tras la denuncia de su madre, apareció Lourdes de Bandana

Este jueves por la mañana, Lourdes Fernández, excantante de Bandana, subió un video a sus redes sociales tras la denuncia por su desaparición. «Estoy perfecta», dijo en Instagram, luego de que su madre denunciara ante autoridades que desde el 4 de octubre no tiene contacto con su hija.

«Chicos, me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible», indicó en alusión a la denuncia que hizo su madre, ante autoridades policiales por averiguación de paradero.

«Estoy perfecta. Gracias por ocuparse de mí, estoy bien», agregó, en el video que registra su disfonía y en el que no se entiende el mensaje completo.

La madre de Fernández se acercó en las últimas horas a la sede de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, en el barrio de Palermo, y dijo haber perdido el contacto con su hija, el pasado 4 de octubre.

Este jueves por la mañana, después de que la cantante haya confirmado que estaba bien, la Policía de la Ciudad indicó que volvió a ingresar a la casa de su expareja y que Lourdes no estaba ahí.

Cuando la madre fue a la comisaría ayer, sostuvo que su hija había pasado por situaciones de violencia de género con su expareja.