Tras allanamientos desbaratan vivero cannábico y búnker: Secuestraron más de un kilo de marihuana

Cerca de las 8 iniciaron las intervenciones en simultaneo en Pueyrredón 1400 estimativamente y en Francisco Solano 1500, por una causa por “Supuesto Robo”, pero se encontraron con el estupefaciente.

Una vez en el domicilio de Calle Solano, los uniformados pudieron observar en distintos ambientes el cultivo de cannabis satiba, distintos frascos, envoltorios y otras presentaciones, como así también plantines, lo cual arrojó más de un kilo.

Inmediatamente intervino el personal de la Dirección de Consumos Problemáticos quienes realizaron la prueba de campo correspondiente y obtuvieron como resultado positivo para cannabis sativa.

Finalmente, resultaron demorados y trasladados a la comisaria interviniente dos jóvenes de 30 y 32 años quienes fueron notificados de su aprehensión en una causa por “Supuesta Infracción a la Ley Nº 23.737 de Estupefacientes”, todo ello conforme lo dispuesto por la Magistratura Interviniente.