Tras allanamiento incautan elementos valuados en una importante suma de dinero

Fue en base a una causa investigada por una Supuesta Estafa. Los agentes de la División Cibercrimen demoraron a la propietaria del domicilio. Además como secuestro impostergable incautaron herramientas de dudosa procedencia.

Ayer por la mañana personal de la División Cibercrimen dependiente del Departamento Investigaciones Complejas, llevaron a cabo un allanamiento en un domicilio por una causa de “Supuesta Estafa”, donde lograron incautar numerosos elementos de interés valuados en una importante suma de dinero. Una mujer fue detenida.

Alrededor de las 8:30, los efectivos llevaron a cabo el dispositivo conforme a una orden judicial, otorgada por el Juzgado de Garantías, en un domicilio ubicado en calle Montevideo al 700 aproximadamente.

Allí identificaron a la moradora, siendo una mujer de 30 años, a quien se le puso en conocimiento del operativo. Luego procedieron al registro del inmueble donde incautaron prendas de vestir y zapatos, valuadas en la suma de $140.000, elementos de electrónica valuadas en $300.000, dos teléfonos celulares perteneciente a la propietaria, tres Smart Tv, un horno eléctrico, una Máquina de cortar pasto, una pala, una clavadora neumática, dos colchones de una plaza, una pileta de lona, una alacena, una plancha a vapor, una Cpu All In One, elementos valuados en $500.000, y un POSNET.

Asimismo procedieron al secuestro impostergable de herramientas y equipos de trabajo, valuados en $300.000, los cuales no supo acreditar propiedad.

Finalmente la mujer fue trasladada a la unidad donde conforme a lo dispuesto por la magistratura en turno fue notificada de la causa investigada.

