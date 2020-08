Trabaja con una app de delivery y lleva a sus hijas a todas partes

Las fotos de esta joven rusa en el subte se hicieron virales. Hace esto mientras busca otras opciones laborales.

Lada Koroleva es una mujer de 19 años que debe luchar con un problema que se acentuó en tiempos de cuarentena y coronavirus: coordinar su vida laboral y familiar. Mientras que mucha gente puede hacer teletrabajo y lidiar con los hijos en su casa, ella los lleva consigo: trabaja en una app de delivery rusa.

Koroleva se hizo viral porque le sacaron una foto viajando en el subte de Moscú con sus dos hijas, una pequeña bebé a la que lleva colgada del pecho. En la espalda tiene la clásica mochila de estos servicios de entrega de productos a domicilio.

La joven fue entrevistada por los medios rusos tras su inesperada fama. Ahí relató que ante la falta de alternativas debió salir a trabajar con ella. “Mi ex marido no me ayuda en nada. Siento que tengo dos hijas y un hijo”, afirmó.

Tras la viralización de sus fotos, mucha gente le ofreció ayuda. Le dieron trajes de nieve para las hijas, pañales, comidas y juguetes.

Su historia no es nueva: desde marzo del 2019 los medios de comunicación hablaron de ella. En esa época la fotografiaron en su ciudad natal, Rostov del Don, con una campera amarilla, la mochila de delivery y un carrito en el que llevaba a la bebé de siete meses.

En esa época la bautizaron “la madre heroína de Rostov” y muchas personas la apoyaron. Ahora, con 19 años, otra foto de ella volvió a viralizarse y ella aprovechó la exposición para contar que busca otra opción laboral, desde la casa, para no exponer más a sus hijos.

“Solo quiero encontrar otro trabajo. No por un día completo, por supuesto, porque tengo hijas. Por ejemplo, podría limpiar los departamentos. Lo hago bien y no pido mucho dinero. Ese es mi sueño ahora mismo”, declaró.

La mujer explicó que tuvo que salir a trabajar con las hijas porque no confiaba en su marido, que pasaba la cuarentena jugando videojuegos todo el día, hasta que finalmente se separaron. Koroleva también sufrió el abandono de su familia. Tras dejar a su pareja, se mudó a Moscú donde tuvo que seguir trabajando de delivery, mientras espera otra propuesta laboral.

En las redes muchos la acusaron de usar a sus hijas para hacerse famosa. Ella les respondió. “Los invito a ver el departamento de un ambiente en el que vivo”.

“La gente comenzó a condenarme, diciendo que me las busqué por andar con mis hijas, e incluso los servicios de seguridad social se comenzaron a involucrar. Además de eso, la compañía de delivery generalmente se atrasaba con los pagos de los salarios, violando los derechos de los repartidores”, concluyó.

