Torneo Federal A: Sarmiento va por su primer triunfo del año

Buscando un triunfo que lo afiance en la zona de clasificación de la zona 1 del Torneo Federal A, Sarmiento recibirá este viernes, a las 21, en el Centenario, al duro Central Norte de Salta, en un encuentro válido por la 17ma. fecha del certamen. El Decano repetiría los 11 titulares que empezaron el pasado domingo en Villa Ramallo, aunque el equipo no fue confirmado por Raúl Valdez. Se espera un gran marco de público, en el juego que será arbitrado por Carlos Gariano, quien será asistido por Javier Caro Aguirre y Gonzalo Ferrari, todos de Santa Fe.

El plantel Decano entrenó en la noche de este jueves en la cancha auxiliar, y luego concentró en el propio complejo del Estadio Centenario, a la espera del partido. Sarmiento, tercero en las posiciones con 23 puntos, buscará su primer triunfo del año luego de la igualdad en la fecha anterior ante Defensores de Villa Ramallo, y el empate por Copa Argentina.

“Es un partido lindo para jugarlo. Los salteños son un buen equipo pero tenemos la obligación de ir por los tres puntos, pero además, de ir creciendo en nuestro funcionando de juego”, señaló el entrenador Raúl Valdez, que si bien no confirmó a los once titulares, el equipo sería el mismo del último partido, con Juan Ignacio Carrera en el arco; Pablo Cuevas, Brian Berlo, Sebastián Hernández y Federico López en la defensa; Ángel Piz, Brian Meza y Sergio Sagarzazu en el medio campo, y arriba con Gonzalo Cañete y Gustavo Mbombaj por las bandas y Sebastián Parera en el centro del ataque.

ENTRADAS CON NUEVOS VALORES

A partir de este partido, por disposición del Consejo Federal hubo un aumento en los montos de las entradas para el Torneo Federal A. En ese marco, la comisión directiva del Decano estableció los nuevos valores, a su vez que dispuso promociones para que el impacto sea menor en el bolsillo de los simpatizantes.

Las entradas se venderán el viernes, de 8 a 21 horas (de corrido) en la Sede Social de Juan Domingo Perón 1515; y desde las 16 en adelante, en las boleterías del estadio Centenario.

Los precios y las tribunas son:

– Tribuna General: Socio, gratis (con carnet y DNI en mano); No Socio, $ 350.

– Platea Oficial: Socio, $ 150 (con carnet y DNI en mano); No Socio: $ 450.

– Platea Rural: Socios, $ 100 (con carnet y DNI en mano); No socio: $ 400.

Así mismo, los menores de 12 años, Credenciales, Jubilados y Damas que no son Socios, pagarán $ 150 y podrán ingresar a cualquier tribuna.

– Promociones: Así mismo, la dirigencia adelantó que hasta las 18 horas, habrá una Promoción, la cual permite adquirir 2 entrada General por $ 500; 2 plateas Oficial por $ 700; y 2 plateas Rural por $ 600.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir