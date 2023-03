TodosXLuna: la beba de 2 meses tiene cáncer y necesita que se apruebe un medicamento

“El Ministerio de Salud de la Nación debe aprobarlo urgente para poder comenzar con el tratamiento”, aseguró la familia en Instagram.

La campaña #TodosxLuna se viralizó en las redes sociales. Según contó su familia en las redes sociales, la pequeña de 2 meses nació el pasado 2 de enero y rápidamente debió ser trasladada al Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, donde le diagnosticaron Fibrascoma Congénito (un tipo de cáncer que se forma en el tejido fibroso conjuntivo).

En la cuenta de Instagram @TodosxLuna sus familiares relataron que la bebé fue sometida a un tratamiento de quimioterapia, pero “los resultados no fueron lo esperado”. Entonces sólo queda una opción: el medicamento llamado “Vitrakvi (Larotrectinib)”.

El problema es que el Ministerio de Salud de la Nación aún no aprobó este medicamento y la pequeña Luna no puede comenzar su batalla contra la enfermedad por esta cuestión. Es por eso que sus padres salieron desesperados en las redes a pedir ayuda: “Solo pido que me ayudes a viralizar mi situación así cuanto antes podremos comenzar el tratamiento”.

