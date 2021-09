Todos los estrenos de Netflix en octubre

Las series y películas que se transmitirán en la plataforma desde el mes próximo.

SERIES

You: Temporada 3 (15 octubre)

1. Luis Miguel – La serie: Temporada 3 (28 octubre)

2. La venganza de las Juanas (6 octubre)

3. Las cosas por limpiar (1 octubre)

4. Locke & Key: Temporada 2 (22 octubre)

5. On My Block: Temporada 4 (4 octubre)

6. Dinastía: Temporada 4 (22 octubre)

7. Colin en blanco y negro (29 octubre)

8. El tiempo que te doy (29 octubre)

9. El amor es como el chachachá (9 octubre)

10. Otra vida: Temporada 2 (14 octubre)

11. Amor a primera bestia: Temporada 2 (7 octubre)

12. Sexo, amor y Goop lab (21 octubre)

13. Amor (invitados especiales: matrimonio y divorcio): Temporada 2 (30 octubre)

14. Aun así (7 octubre)

15. Pasillos de hospital: Temporada 2 (28 octubre)

16. Mi nombre (15 octubre)

17. Seinfeld: Temporadas 1 a la 9 (1 octubre)

PELÍCULAS

1. El ejército de los ladrones (29 octubre)

2. Culpable (1 octubre)

3. Distancia de rescate (13 octubre)

4. Escapa del Undertaker (5 octubre)

5. Fauces de la noche (20 octubre)

6. Forever Rich (1 octubre)

7. Mi hermano, mi hermana (8 octubre)

8. La batalla olvidada (15 octubre)

9. Cuatro por cuatro (15 octubre)

10. One Night in Paris (14 octubre)

11. El origen del mundo (29 octubre)

12. Venom (9 octubre)

13. La razón de estar contigo: Un nuevo viaje (20 octubre)

14. Pequeña… otra vez (14 octubre)

15. Jumper (1 octubre)

16. Rush: Pasión y gloria (5 octubre)

17. Agente Salt (1 octubre)

18. Sr. y Sra. Smith (1 octubre)

19. El club de la pelea (1 octubre)

20. Marley y yo (1 octubre)

21. Norbit (1 octubre)

22. Jackass: La película (1 octubre)

23. Atentado en el estadio (24 octubre)

DOCUMENTALES

1. La vocera (8 octubre)

2. Convergencia: Valentía ante una crisis (12 octubre)

3. Esos locos años veinte: Temporada 1 (22 octubre)

4. La creación de Malinche: Un documental de Nacho Cano (12 octubre)

5. Las películas que nos formaron: Temporada 3 (12 octubre)

6. Aquí me encuentro (20 octubre)

7. Juego sucio: Volumen 1 (6 octubre)

8. Diana: El musical (1 octubre)

9. A World Not Ours (14 octubre)

